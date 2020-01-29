اكد متحدث من ​الأمم المتحدة​ أن "مستشار الرئيس الأميركي، ​جاريد كوشنر​، هاتف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، وأطلعه على الخطة الأميركية". وأكد له إلتزامه "بقرارات ​مجلس الأمن​ والجمعية العامة بشأن ​القضية الفلسطينية​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر كوشنرلغوتيريش: ملتزمون بقرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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