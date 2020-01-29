مسؤولون سعوديون:دفاعاتنا أسقطت الأسبوع الماضي صواريخ استهدفت منشآت أرامكو

أفاد مسؤولون سعوديون لصحيفة "​وول ستريت جورنال​" ان "الدفاعات الجوية ​السعودية​ أسقطت الأسبوع الماضي ​صواريخ​ استهدفت منشآت ​أرامكو​ السعودية". إضغط للمزيد

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