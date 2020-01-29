الصحة الكويتية: لم نسجل حتى اللحظة أي حالات إصابة بفيروس كورونا

أكدت ​وزارة الصحة​ ​الكويت​ية، تأكيدها "التزام دولة الكويت بالاتفاقيات الدولية مع ​منظمة الصحة العالمية​ في الإبلاغ عن أي ​حالات​ إصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد إن وجدت"، مشيرة الى ان "الكويت لم تسجل حتى اللحظة أي حالات إصابة بالفيروس، في أي من مناطق البلاد بما فيها ​مستشفى​ العدان التي وصلت بعض الاستفسارات بشأنه"، داعية الى "عدم الالتفات إلى الشائعات والرجوع الى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، وتوخي الدقة في نقل المعلومة سيما أن أعراض الفيروس تتشابه مع أمراض فيروسية أخرى وهو ما تأخذه الجهات المختصة بالاعتبار".

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