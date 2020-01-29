الجيش السوري يسيطر على بلدة خان طومان جنوب غرب حلب

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "​الجيش السوري​ تمكن من السيطرة بشكل كامل على بلدة خان طومان جنوب غرب ​مدينة حلب​، بعد معارك مع ​جبهة النصرة​ والفصائل المرتبطة بها بعد ان سيطر على الراشدين مطوقا بذلك النقطة التركية غرب حلب".

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