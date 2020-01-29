الجيش السوري يسيطر على بلدة خان طومان جنوب غرب حلب

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "الجيش السوري تمكن من السيطرة بشكل كامل على بلدة خان طومان جنوب غرب مدينة حلب، بعد معارك مع جبهة النصرة والفصائل المرتبطة بها بعد ان سيطر على الراشدين مطوقا بذلك النقطة التركية غرب حلب".
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