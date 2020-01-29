شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة برلمانية للشرقية ومنطقة الألف مصنع أول مارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن اللجنة تدرس تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة الشرقية، لتفقد حضانات الأعمال والمشروعات الصغيرة للشباب هناك، بحضور عدد من ممثلى البنوك، فضلًا عن تنظيم جلسة استماع مع عدد من الشباب المتعثرين.

وأضاف "مرعى" فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستنظم زيارة أخرى لمنطقة الألف مصنع، لتفقد مستجدات العمل بها، بحضور الجهات التى طالب المستثمرون المتعثرون حضورها، لاستيفاء كافة البيانات والمعلومات المطلوبة، وذلك أول مارس.

Advertisements

جاء ذلك بعد جلسة استماع لها بالبرلمان برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، لعدد من مستثمرى القاهرة الجديدة للصناعات الصغيرة، للاستماع إلى مشكلاتهم فى شأن المدينة الصناعية بمنطقة الألف مصنع، بعد أن أرسلوا عدد من المستندات والوثائق التى تؤكد إهمال المنطقة.

وعرض عدد من المستثمرين، مشكلاتهم التى تتضمن سوء أحوال الطرق والأراضى، وكذلك مشكلات أخرى فى الصرف الصحى والإنارة، وأن من بين 1000 مصنع، قد حصل 300 فقط على مرافق، فيما يحاول آخرين منذ عشر سنوات الحصول على مرافق بمذكرات أرسلوها إلى مجلس الوزراء ولم ينجحوا فى ذلك.

فيما وجه النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، إنذار للحكومة بسرعة التدخل لحل مشكلات المستثمرين فى منطقة الألف مصنع خلال فترة زمنية محددة، مضيفًا أن اللجنة ستتابع الجدول الزمنى لحل المشكلات من جانب الحكومة، وستقوم بدورها بمتابعة ذلك من خلال زيارة ميدانية للجنة للوقوف على معدلات التنفيذ.