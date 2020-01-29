بأغلبية كبيرة.. البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية على خروج بريطانيا من الاتحاد

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.

ونقلت وكالات الأنباء، أن تصويت البرلمان الأوروبي على “البريكسيت” كان بأغلبية كبيرة، محددا سبل الطلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد، في آخر مرحلة كبرى لإنجاز الانفصال، قبل يومين من خروج البريطانيين.

وتقضي المرحلة الأخيرة من “البريكسيت” بموافقة مجلس الدول الأعضاء بموجب آلية خطية غدا الخميس على الاتفاق، ليصبح بريكسيت نافذا في مساء بعد غد الجمعة، بعد 47 عاما من علاقة اتسمت في غالب الأحيان بالصعوبة.

ومباشرة بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم إنزال الأعلام البريطانية من أمام المؤسسات الأوروبية بدون أي مراسم بروتوكولية.

وبهذه الخطوة يغلق فصل وتبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات لا تقل صعوبة عنه، إذ ستستمر المملكة المتحدة طوال الفترة الانتقالية في تطبيق القواعد الأوروبية، وسيتحتم على الاتحاد الأوروبي ولندن التفاهم بشأن علاقتهما المستقبلية والتوصل بصورة خاصة إلى اتفاق تجاري.