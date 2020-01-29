علم لدى مصدر عسكري أن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية، كانوا في مهمة دورية بعرض المتوسط، تمكنوا، ليلة 27 و28 يناير الجاري، من توقيف 210 مرشحين للهجرة غير الشرعية، من بينهم 8 مغاربة، كانوا على متن قارب تقليدي.
وأوضح المصدر ذاته أن جميع المرشحين أعيدوا سالمين، بعد تلقيهم للعلاجات الضرورية، إلى الموانئ المتوسطية للمملكة من أجل استكمال الإجراءات.
كانت هذه تفاصيل خبر منهم 8 مغاربة.. البحرية الملكية تُنقذ 210 مهاجرا سريا بعرض المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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