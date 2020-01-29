3 حالات مشتبه بها أصيبت بـ”انفلونزا موسمية”.. وزارة الصحة تطمئن: لم يُصب أحد بـ”كورونا”

وسط تزايد الخوف من انتشار فيروس “كورونا”، لا زالت وزارة الصحة المغربية ترسل إشارات طمأنة، تؤكد من خلالها عدم تسجيل أي حالة إصابة في المغرب.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أصدرته، اليوم الأربعاء، إنه وإلى حد الآن، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس بالمغرب، إذ إن الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها، والتي تم رصدها من طرف المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، قد ثبتت إصابتها بالأنفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق، أكدت وزارة الصحة أن كل الإشاعات التي تروج حول حالات إصابة وافدة بالفيروس المستجد، لا أساس لها من الصحة.

وتذكر الوزارة أنه لتفادي الإصابة بعدوى هذا المرض والوقاية من انتقال الفيروسات التنفسية بصفة عامة، مذكرة كل المواطنات والمواطنين بضرورة احترام قواعد النظافة المعتادة وهي غسل اليدين باستمرار، وتغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس، وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية.

يشار إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإعادة المغاربة الموجودين في الصين، البلد الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بهذا الفيروس، حيث ينتظر أن تشرف وزارة الصحة على تتبع الوضع الصحي للعائدين، كما تم تشديد الإجراءات في كل المطارات، لرصد أي حالة يشتبه في حملها لهذا الفيروس.