فيلم صدر عام 2011 يحاكي “تماما” ما يعيشه العالم مع فيروس كورونا

يروج نقاش كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول التشابه الكبير بين ما يعيشه العالم، حاليا، مع انتشار فيروس “كورونا”، وأحداث فيلم أمريكي، صدر عام 2011 بعنوان “Contagion”.

وتطرقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أخيرا، لنفس الموضوع، ونشرت أن الفيلم، الذي يقصده رواد مواقع التواصل هو فيلم “عدوى”، ويتحدث عن قصة انتشار مرض معدٍ، ومميتٍ، يحاول أبطاله النجاة، والبحث عن علاج في مدينة معزولة، مثلما يحدث، حاليا، في الصين.

ويحكي الفيلم أن السبب في تفشي الوباء القاتل هو الخفافيش، في حين أن بعض الباحثين أشاروا، حاليا، إلى نفس الأمر بخصوص فيروس كورونا.

ويعجز الأطباء، والباحثون إلى حدود الساعة عن إيجاد دواء لفيروس كورونا، الذي ينتشر أكثر يوما بعد يوم.