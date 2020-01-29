البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاقية بريكست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صوتت غالبية البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم بريكست.
ووافق النواب الأوروبيون على الاتفاق بـ621 صوتا ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت. وهذه هي المرحلة الرئيسية الأخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث أعوام ونصف العام، على الاستفتاء حول بريكست.
وستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا، يوم الجمعة المُقبل، الموافق 31 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وبعد مناقشات ختامية صوت المشرعون على اتفاق الانسحاب الذي سينهي عضوية بريطانيا منذ 47 عاما في الكتلة.
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