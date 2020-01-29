وفد من الفصائل الفلسطينية يتوجه إلى غزة تمهيدا لزيارة عباس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، عن توجه وفد من الفصائل الفلسطينية كافة، إلى قطاع غزة المحاصر، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتوجه الرئيس محمود عباس إلى القطاع.

وأشار في حديثه لإذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إلى أن الرئيس عباس كلفه بالاتصال برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الذي أبدى ترحيبه بالفكرة وأبلغ الفصائل في غزة بالتحضير المشترك لزيارة الوفد، حسب قوله.

وذكر الأحمد، أنه بدأ بالتحضيرات لتحديد أسماء أعضاء الوفد. وأضاف "أن زيارة الوفد لغزة، ستكون بداية لسلسلة لقاءات واجتماعات لإنهاء الانقسام الفلسطيني". وتابع الأحمد أن "حركة فتح رفعت منذ انطلاقتها شعار اللقاء فوق أرض المعركة، وأفضل مكان لإنهاء الانقسام هو أرض المعركة".

ولفت إلى أن حركته "وضعت برامج عمل طويلة المدى، أهمها التحرك الشعبي والمقاومة الشعبية، والنزول على الأرض، هو من أهم الأسلحة التي يجب التحرك بها".

Advertisements

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ حزيران/ يونيو 2007، عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في تحقيق الوحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن مساء الثلاثاء، في مؤتمر صحافي من البيت الأبيض في واشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة الأميركية التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.