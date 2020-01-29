مانشستر يونايتد يقترب من إبرام صفقة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من إبرام صفقة جديدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" عبر موقعها الالكتروني، فإن مانشستر يونايتد يوشك على إتمام صفقة حارس مرمى ساوثند يونايتد من الدرجة الثانية (ليغ 1) ناثان بيشوب.

ويلعب بيشوب البالغ من العمر 20 عامًا كحارس أساسي في سواثند، وخاض في حزيران/يونيو الماضي مباراته الأولى مع منتخب إنجلترا تحت 20 عامًا.

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ولم يتواجد بيشوب في تشكيلة الفريق الذي خسر أمام دونكاستر (1-3)، واعترف مدرب الفريق ونجم آرسنال وتوتنهام السابق سول كامبل، أن اللاعب يجري اختبارات طبية في مكان آخر.

وخاض بيشوب أول مباراة له مع ساوثند في كانون الأول/ديسمبر العام 2017، ورغم تقديمه مستويات جيدة هذا الموسم، يحتل فريقه المركز الـ23 في دوري الدرجة الاولى.

ويملك مانشستر يونايتد مجموعة جيدة من حراس المرمى، يتقدمها الإسباني دافيد دي خيا وبديله الأرجنتيني سيرجيو روميرو، والمخضرم لي جرانت، إضافة إلى دين هندرسون الذي يتألق على سبيل الإعارة مع شيفيلد.