"بي بي سي" تتخلّى عن 450 وظيفة ضمن خطة "تحديث"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرّرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير، ضمن خطّة وُضِعت "للتأقلم مع الاستخدامات الجديدة للجمهور"، وفق ما أعلنته مديرة الإعلام في وسيلة الإعلام السمعية البصرية البريطانية العامة، فران أنسوورث في بيان اليوم، الأربعاء، قالت فيه إنّ "علينا تحديث قسم الأخبار للعقد المقبل بشكل يساهم في توفير مبالغ كبيرة".

وقبيل مفاوضات يتوقع أن تكون صعبة سياسيا حول تمويلها، يأتي إعلان "بي بي سي" عن هذه الخطة، الّتي تشمل إلغاء الإزدواجية بين مختلف قنواتها والاستثمار أكثر في الإعلام الرقمي مع نسخة جديدة من تطبيقها "بي بي سي نيوز"، فيما سيتم نشر مزيد من الصحافيين خارج لندن.

وقالت أنسوورث إنّه "على ‘بي بي سي‘ أن تتأقلم مع التغييرات في طريقة استخدامنا من قِبَل الجمهور. علينا التأقلم والتحقق من أننا لا نزال وسيلة الإعلام الأكثر مصداقية في العالم، لذا من المهمّ أن نكون الأكثر أهمية بالنسبة للجمهور الذي لا يتابعنا اليوم".

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وأوضحت "بي بي سي" أنها مرغمة على توفير 80 مليون جنيه (95 مليون يورو) بحلول 2022 تم توفير نصف المبلغ والنصف الثاني بفضل التدابير المعلنة الأربعاء؛ وعليها التعويض عن إلغاء إتاوة التلفيزيون لمن تزيد أعمارهم عن 75 سنة اعتبارا من حزيران/ يونيو؛ إذ كانت الإتاوات (154,50 جنيه أسترليني أي 178 يورو) تعدّ المصدر الرئيسي لإيراداتها لكن تمويل "بي بي سي" سيخضع لمراجعة اعتبارا من 2022 وسط أجواء من التشنج مع السلطات البريطانية.

وأيّد رئيس الوزراء بوريس جونسون الغاضب من تغطية الانتخابات التشريعية الشهر الماضي، خفض الإتاوات وكذلك الغرامات بحق من لا يسددها، ما بات يطرح تساؤلات حول تمويل هيئة الإذاعة البريطانية التي توظف 22 ألف شخص. وفي 20 كانون الثاني/ يناير أعلن المدير العام لـ"بي بي سي"، توني هول استقالته "من أجل مصلحة المؤسسة".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية عديدة أن استقالته أثارت غضب رئاسة الحكومة لأن ذلك يسمح لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الحالي، ديفيد كليمنتي، بتعيين خلف هول وليس خلف كليمنتي الذي ستعينه السلطة.