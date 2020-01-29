اللاعب مأمون قشوع: وجهتي القادمة ستكون بالدوري الألماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شق اللاعب الصاعد مأمون قشوع (22 عاما) ابن مدينة الطيرة، تجربة احترافية بعد انتقاله للعب في الدوري النمساوي حتى نهاية الموسم.

وبدأ قشوع يتأقلم مع فريقه النمساوي بشكل ملفت، حيث خاض حتى الآن مباراتين تمكن خلالهما من تسجيل 3 أهداف مقابل طبخه لهدفين آخرين.

ومن المتوقع أن ينتقل اللاعب، مأمون قشوع، للعب في الدوري الألماني الموسم القادم بعدما أبدى فريق أوغسبورغ اهتمامه بالحصول على خدماته.

وقال اللاعب، مأمون قشوع، في حديث لـ"عرب 48"، إن "شعوري لا يوصف بعد انتقالي للاحتراف واللعب في أوروبا، وأرى بأن مكاني الطبيعي هنا نظرا للمستوى والظروف المهيأة أمامنا كلاعبين".

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وأضاف أن "هناك فارق شاسع بين اللعب في البلاد وأوروبا على كافة الأصعدة، وبفضل الله على الصعيد الشخصي تمكنت من التأقلم سريعا وهناك إعجاب وإشادة بما أقدمه من أداء على أرضية الملعب".

وتابع "في الفترة الحالية أبذل كل ما بوسعي من أجل مساعدة فريقي لتحقيق أهدافه هذا الموسم، من بعدها ستكون محطتي القادمة في الدوري الألماني، وحلمي الوصول فيما بعد للاحتراف واللعب في الدوري الإنجليزي".

وختم قشوع بالقول "من هنا أشكر كل من وقف إلى جانبي ودعمني حتى وصولي إلى هذه المرحلة، وكلي أمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".