عقب زيارة مارم للبرلمان .. نائب مصري يعلق على قرار إستقبال طائرات الجرحى اليمنيين

الأربعاء 29 يناير 2020

علق وكيل أول لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري، أحمد فؤاد أباظة على قرار بلاده بشأن إستقبال طائرات الرحمة التي ستسيرها الأمم المتحدة وستنقل جرحى ومرضى يمنيين إلى مستشفيات القاهرة والعاصمة الأردنية عمان لتلقي العلاج .



وجاء هذا التعليق في بيان صادر عن أباظة، عقب زيارة قام بها سفير اليمن لدى مصر الدكتور محمد مارم إلى مبنى البرلمان، التقى خلالها برئيس واعضاء لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري لبحث معهم اخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في اليمن، حسبما أفادت وكالة سبأ الرسمية .

وأوضح اباظة أن إستقبال مصر خلال المرحلة المقبلة لطائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية يأتي في إطار استمرار للمواقف التاريخية لمصر تجاه الأخوة الأشقاء فى اليمن .. مشيداً بالدور الكبير الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأوضاع داخل اليمن .

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وقال "إن هذا الموقف يأتى في إطار استمرار دعم مصر المتواصل للشعب اليمنى الشقيق وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التى يعانى منها والمساهمة فى تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق" .

وناشد اباظة الشعب اليمني الشقيق بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية بالوقوف مع المؤسسات اليمنية لمواجهة المخاطر والتحديات والمؤمرات والأطماع الخارجية التى تهدف الى السيطرة على مقدرات الشعب اليمني .. مطالباً في الوقت نفسه من المجتمع الدولى خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن مساندة اليمن لمواجهة المليشيات المسلحة والإرهابية داخل اليمن .

وخلال اللقاء تحدث سفير اليمن عن الانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران والتي كان آخرها استهداف المصلين في مسجد الميل بمأرب وراح ضحيته اكثر من 111 مدنيا وعسكريا، وإستمرار رفض الميليشيات الإنقلابية لتنفيذ الاتفاقات الدولية ومقررات الشرعية الدولية في الانسحاب .

ولم يتطرق مارم خلال حديثه إلى الجسر الجوي الذي تعتزم الأمم المتحدة تسييره لنقل الجرحى اليمنيين إلى عمان والقاهرة .

وذكر مراقبون ودبلوماسيون، أنه كان على مارم أن ينبه السلطات المصرية إلى أن الميليشيات قد تستغل الطائرات الأممية لنقل قيادات تابعة لها او ضباط إيرانيين ولبنانيين إلى خارج اليمن .. مشيرين إلى أن مارم من واجبه كدبلوماسي وممثل للشرعية اليمنية أن ينبه إلى مثل هذه الأمور .