شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تعلّق حركة النقل مع الصين بدءا من 1 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كازاخستان اليوم أنها ستعلق حركة القطارات والنقل الجوي مع الصين ابتداء من 1 و 3 فبراير المقبل على التوالي، وذلك في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا المتجدد.

وأفادت وكالة أنباء كازاخستان أن الحكومة قررت أيضا تعليق إصدار تأشيرات للمواطنين الصينيين ابتداء من الثالث من فبراير المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية .