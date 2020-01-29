روسيا تعلن حصيلة قتلى الجيش السوري خلال 20 يوما

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، مقتل 211 عسكريا سوريا جراء الاشتباكات مع إرهابيين في سوريا منذ 9 يناير/كانون الثاني.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان له: "قتل في سوريا منذ 9 يناير 211 عسكريا سوريا، وأصيب أكثر من 300 بجروح، جراء الاشتباكات مع المسلحين".

وأضاف بورينكوف أن حصيلة الضحايا بين المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة جراء عمليات القصف من جانب الإرهابيين خلال الفترة ذاتها بلغت 121 قتيلا و254 جريحا.

وحقق الجيش السوري، الأحد، تقدماً جديداً في شمال غربي البلاد، وبات على بعد مئات الأمتار فقط عن مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الجيش سيطرت خلال الساعات الـ24 الماضية على 7 بلدات رئيسية على بعد بضع مئات الأمتار من مدينة معرة النعمان التي يسيطر عليها الإرهابيون.

ومحافظة إدلب إضافة إلى مناطق في محافظات حلب وحماة واللاذقية المجاورة تشكل آخر معقل يخرج عن سيطرة الحكومة السورية التي عبرت مرارا عن عزمها استعادة هذه المناطق.

وتهيمن جبهة تحرير الشام الإرهابية (القاعدة سابقا) على المنطقة، كما توجد فيها فصائل أخرى إرهابية ومعارضة.

ومدينة معرة النعمان استراتيجية خصوصا أنها تقع على الطريق السريع الدولي الرابط بين حلب والعاصمة دمشق.