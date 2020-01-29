بدعم التحالف.. الجيش اليمني يستعيد "براقش" و"الصفراء" بالجوف

استعادت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، الأربعاء، السيطرة على مدينة براقش التاريخية ومنطقة "الصفراء" بمحافظة الجوف، وذلك بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية نوعية في محافظة الجوف، تكللت باستعادة السيطرة على مدينة "براقش" التاريخية وكذلك منطقة "الصفراء"، ودحر عناصر حوثية أثناء محاولة تسلل للمنطقة.

وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية في الجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي الانقلابية شمال مديرية "المتون" بالجوف، وسط تصاعد المعارك مع الانقلابيين.



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وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مجزر بالجوف، كغطاء جوي لتقدم القوات الحكومية.



كما دكت مقاتلات التحالف العربي بثلاث غارات آليات عسكرية للمليشيا الحوثية في أطراف مديرية نهم، شرقي صنعاء.

وأسفرت المعارك وغارات التحالف العربي عن مقتل وإصابة العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، فضلا عن تدمير آليات عسكرية مختلفة.



وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية صعدت عسكريا وشنت محاولات تسلل إلى مواقع الجيش اليمني في "نهم" والجوف وأطراف مأرب، في تهديد مباشر للجهود الدولية الرامية لإنعاش عملية السلام.