المبعوث الأمريكي: يحق للفلسطينيين رفض خطة السلام

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران راين هوك أنه من حق الفلسطينيين رفض خطة السلام الأمريكية، ولكن ذلك ليس في مصلحتهم.

وقال هوك في تصريحات صحفية، الأربعاء: "تشاورنا مرارًا مع الفلسطينيين وكان من الخطأ وقف المشاورات معهم قبل عامين".

وأضاف أن "أي انتقاد فلسطيني لخطة السلام يجب عرضه من خلال العودة إلى طاولة التفاوض، ويمكن للرئيس الفلسطيني الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والتعبير عن رأيه بشأن الخطة".

وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران عن سعادة بلاده بردود الفعل حول خطة السلام في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

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وأوضح ترامب أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكداً أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف أن: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات كجزء من إسرائيل".

وزعم الرئيس الأمريكي أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

كما زعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقاً، موجهاً حديثه لنظيره الفلسطيني قائلًا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

ومن جانبه، أعلن نتنياهو موافقته على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب للسلام.

وفي رد فعل مباشر تظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة؛ احتجاجاً على خطة الرئيس الأمريكي، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.