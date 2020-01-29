إسرائيل تغلق المسجد الأقصى ساعة وتعتقل اثنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت الشرطة الإسرائيلية جميع أبواب المسجد الأقصى لنحو الساعة، بعد اعتقال شابين فلسطينيين من ساحاته.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن "عناصر من الشرطة الإسرائيلية لاحقوا الشابين واعتقلوهما قبل نقلهما إلى مركز للشرطة؛ حيث تم إخراجهما بعد تكبيلهما".

وأضاف شهود العيان أن "الشرطة الإسرائيلية أغلقت على الفور جميع أبواب المسجد ومنعت دخول أو خروج المصلين منه".

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أنها اعتقلت الفلسطينيين دون أن تنشر أسماءهما، بزعم "العثور على سكين بحوزتهما".

Advertisements

وأعادت الشرطة الإسرائيلية فتح أبواب المسجد أمام المصلين بعد نحو ساعة.

كما أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواباً في البلدة القديمة من مدينة القدس، ومنعت دخول أو خروج السكان.

واستمر إغلاق البوابات طوال فترة إغلاق أبواب المسجد الأقصى.