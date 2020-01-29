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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة الإذاعة البريطانية تلغي 450 وظيفة تحريرية في إعادة هيكلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365
قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الأربعاء، إنها ستلغي 450 وظيفة من القسم الإخباري في عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تقليص النفقات، وتغيير الطريقة التي تنتج بها الأخبار لتصل إلى شريحة أصغر عمرًا من الجمهور.
وقالت المؤسسة التي أنشئت قبل 98 عامًا، والتي تخوض صراعًا مع الحكومة بشأن مستقبلها، إن عددًا أقل من المشاهدين يتابع برامجها الإخبارية، وإنها تحتاج للاستثمار في أشكال جديدة على منصاتها الرقمية.
ومن أجل توفير الأموال، ستغطي (بي.بي.سي) قصصًا أقل وسيعمل الصحفيون في فرق مركزية بدلًا من برامج محددة، مما سيساعد على تقليص التكرار.
وذكرت (بي.بي.سي نيوز) أنها توظف في الوقت الراهن نحو ستة آلاف شخص، بينهم 1700 خارج المملكة المتحدة، لكنها رفضت تحديد كم عدد الصحفيين منهم.
والمجالات التي ستشهد التقليص تشمل البرنامج المسائي (نيوز نايت)، وبرنامج ذا فيكتوريا ديربيشاير النهاري، وراديو 5لايف، والخدمة العالمية.
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