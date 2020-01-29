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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقابل 25 مليون يورو.. مانشستر يتعاقد مع برونو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
الخليج 365
أعلن نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق لبيع لاعب الوسط برونو فرنانديز لمانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو.
وقال النادي في بيان للبورصة: إن الاتفاق بشأن فرنانديز (25 عاما) يتضمن ”بنودا أخرى تصل قيمتها إلى 25 مليون يورو، إضافة إلى 5.5 مليون يورو سيتقاسمها الطرفان في صورة رسوم وأتعاب وكلاء لاعبين“.
ويتطلع يونايتد، صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تدعيم خط وسطه في الفترة المتبقية من الموسم.
وسجل فرنانديز 32 هدفا في كافة المسابقات مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي، ليصبح واحدا من أبرز المواهب في أوروبا.
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