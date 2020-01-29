شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تبحث إعلان حالة طوارئ دولية بسبب فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه سيدعو لجنة الطوارئ في المنظمة للانعقاد من جديد يوم غد الخميس، للتباحث بشأن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وتحديد ما إذا كان الوضع يستدعي إعلان حالة طوارئ دولية.



وكتب المدير العام تادروس أدناهوم غيبرييسوس يوم الأربعاء في تغريدة: ”قررت أن أعقد اجتماعا جديدا غدا للجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية حول فيروس كورونا الجديد، لأخذ رأيهم حول ما إذا كان الفيروس يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي“.

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