«لا يحترم كلامه».. ماكرون يهاجم أردوغان ويؤكد: تركيا ترسل المرتزقة إلى ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان "لا يحترم كلامه" بشأن عدم التدخل الخارجي في الأزمة الليبية.

وأضاف ماكرون، بعد استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، أن تركيا أخلّت بتعهدات اتفاق مؤتمر برلين، موضحاً أن باريس رصدت خلال الأيام الأخيرة سفناً تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا.

وأكد الرئيس الفرنسي أن باريس تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية، معرباً عن إدانته للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

واتفق القادة الذين شاركوا في مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي عقد في 19 يناير الماضي، على احترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في ليبيا.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نتائج قمة مؤتمر برلن بشأن الأزمة الليبية، والذي عقد في العاصمة الألمانية اليوم الأحد.

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وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن ميركل أعلنت نتائج مؤتمر برلين خلال مؤتمر صحفي، بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وقالت ميركل إن المشاركين في قمة برلين اتفقوا على "ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل".

وأضافت المستشارة الألمانية: "لا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها".

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الخلافات بين طرفي النزاع في ليبيا وهما لم يكونا جزءاً من المؤتمر لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعلامهم بالمحادثات.

وأعلنت ميركل أن اللجنة العسكرية المشتركة حول الهدنة في ليبيا ستجتمع الأسبوع المقبل.

وأكدت المستشارة الألمانية أنه تم الاتفاق "على خطة شاملة وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى".