قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إنه مؤيد تمامًا شيخ الأزهر في رفض القطيعة مع التراث الإسلامي». مؤكدًا أنه «لابد من تواصل وتفاعل وتعامل حقيقي وعميق وموضوعي مع التراث من أجل فهمه وتطويره وتنويره وتثويره».
وقال في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أؤيد تمام رفض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، القطيعة مع التراث الإسلامي.
وأشار عيسى إلى أن «عدم ترك التراث فريسة للسلفيين والرجعيين والمتجمدين والمتخشبين والمتطرفين يضحكون به علي بقية الخلق»، وفقًا لتعبيره.
وشهدت جلسة «دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي»، التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، اختلافًا في الرأي بين الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أثناء حديث الأخير عن تجديد علوم الدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد جدال شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة.. إبراهيم عيسى: أؤيد الشيخ الطيب في رفض القطيعة مع التراث الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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