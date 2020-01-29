- شريف الجنيدي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء إعلانه عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أمس الثلاثاء. وأمس الثلاثاء، أعلن ترامب عن الخطة الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب إنه سيعمل مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني "لضمان بقاء الوضع الراهن ووصل المصلين إلى المسجد الأقصى. وأخطأ ترامب في نطق المسجد الأقصى، حيث قال "المسجد الأكوى"، بدلاً من الأقصى. Advertisements وأثارت اللقطة سخرية وانتقاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. ولاقت الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط رفضاً فلسطينياً قاطعاً، حيث أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "القدس ليست للبيع"، واصفاً خطة ترامب بأنها "مؤامرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يثير موجة من السخرية بعدما أخطأ في نطق إسم «المسجد الأقصى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.