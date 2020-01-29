الدفاع الروسية: مقتل 211 عسكريا سوريا جراء الاشتباكات مع المسلحين منذ 9 كانون الثاني

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن مقتل 211 عسكريا ​سوريا​ جراء الاشتباكات مع التشكيلات المسلحة في سوريا منذ 9 كانو الثاني، بالاضافة الى مقتل 121 مدنيا.

ولفت مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، الى ان "حصيلة الضحايا بين المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة جراء عمليات القصف من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية خلال الفترة ذاتها بلغت 121 قتيلا و254 جريحا".