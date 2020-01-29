مصلحة الليطاني عممت رسما بيانيا لمخزون المياه في بحيرة القرعون

أصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً، أوضحت فيه "رسماً بيانياً لمخزون المياه في بحيرة القرعون، يقارن المخزون في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2020، حيث بلغ مخزون بحيرة القرعون لغاية تاريخه 128 مليون متر مكعب، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة، علما أن مفيض البحيرة هو عند مخزون 220 مليون متر مكعب، والكمية اللازمة لمفيض البحيرة هي حوالى 91 مليون متر مكعب.
وأشارت المصلحة الوطنية إلى أن "تصريف نهر الليطاني هو حاليا 23,7 متر مكعب/ ثانية".
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