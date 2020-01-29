نظم عدد من الاشخاص ​مسيرة​ راجلة امام مكتب ​تيار المستقبل​ و​تيار العزم​ في ​طرابلس​ وذلك "رفضا وتنديداً لمشاركة نوابهم في جلسة الموازنة التي جرت يوم امس". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة امام مكتب تيار المستقبل بطرابلس تنديداً بمشاركة نوابهم بجلسة الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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