الجيش: توقيف أشخاص في محلة التبانة - طرابلس

أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة التبانة – ​طرابلس​، المواطن (م.م) والمكتوم القيد (س.ع)، لإقدامهما بتاريخ 28 / 1 / 2020 على نشل حقيبة عائدة للمواطنة (ف.ك) وبداخلها مبلغ مالي في محلة شارع المنلا، كما اعترفا بسرقة دراجات نارية بتواريخ سابقة. بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف ​القضاء​ المختص.

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