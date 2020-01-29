وزير الخارجية: نجتمع ليلاً ونهاراً لإقرار بيان وزاري دقيق وشامل

أكد وزير الخارجية ناصيف حتّي، في حديث تلفزيوني، ان "اللجنة الوزارية المكلفة صياغة ​​البيان الوزاري​​، تجتمع ليلاً ونهاراً، وتعمل على اعداد بيان وزاري دقيق وشامل، لتقديم رؤية كاملة وجديدة، ولتقوم بتحقيقها في الساحة ال​لبنان​ية"، موضحاً ان "البيان الوزاري سيشكل خريطة طريق طويلة الامد، لأن الجميع يدرك تماماً الازمة الكبيرة التي نعاني منها، والطبع هذه الازمة تهدد لبنان برمته"، لافتاً الى ان "لبنان ضد مبدأ ​التوطين​ بشكل قاطع".

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