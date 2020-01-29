المفتي دلي: ارضنا وكرامتنا ومقدساتنا ليست للبيع ولا للمساومة

أكد مفتي مرجعيون وحاصبيا القاضي الشيخ حسن دلي أنه "لقد طالعتنا وسائل الاعلام العربية والعالمية بالمؤامرة ببيع فلسطين والاعتداء على حقوق المسلمين والمسيحيين في فلسطين المغتصبة من اجل تشريع دولة عنصرية مغتصبة لفلسطين والذي يهمنا هو ما عرضته تلك القوى المتغطرسة والداعمة للصهيونية في سلب حقوق المسلمين والمسيحيين عامة والفلسطينين بوجه الخصوص بتشريع للعدو المغتصب ارضنا العربية وتسليمها الى اولئك المغتصبين واتوجه الى العالم الحر والى الامم المتحدة ايقاف هذا الاعتداء الغاشم على ارضنا ومقدساتنا من الدول التي تدعي الديمقراطية وهي مغتصبة للحق وعلى الدول كافة ان تعلن دعمها للشعب الفلسطيني وحقه بالعودة الى ارضه ووطنه معززا مكرما".
وشدد على أن "ارضنا وكرامتنا ومقدساتنا ليست للبيع ولا للمساومة".
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