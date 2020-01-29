النشرة: وقفة احتجاجية عند تقاطع ايليا في صيدا رافضاً لصفقة القرن

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "اقفال تقاطع بعض مسارب تقاطع ايليا بعد بدء تجمع بعض المعتصمين في "ساحة الثورة" في صيدا، "رفضا لخطة السلام في ​الشرق الاوسط​ والتي اقترحها الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، والمعروفة اعلامياً باسم ​صفقة القرن​".

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