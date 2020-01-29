أعلنت جمعية المستهلك أن "وسائل الاعلام تتداول خبرا عن فقدان بعض أنواع الأدوية المضادة للفيروسات بسبب شراء المواطنين للكميات المتوفرة في الصيدليات تحسبا للاصابة بمرض الكورونا فيروس - يوهان"، مؤكدة أنه "وفق تصريح وزارتي الصحة الفرنسية والكندية، لا وجود لعلاج خاص بهذا الفيروس ومفعول أدوية المضادات هذه غير ثابتة علميا والعلاج المتوفر يبدأ بالحماية وعلاج العوارض من رشح وحرارة وسعال واشتراكات في الرئتين والكلى".
ولفتت الجمعية الى أنه "بناء عليه، فإن الذعر وتخزين هذه الأدوية لا نفع له ولا يحمي بشيء أصحابه"، طالبة من المواطنين "رد هذه الأدوية الى الصيدليات".
كذلك طلبت من "وزارة الصحة توجيه تحذير الى الصيادلة والأطباء الذين يقومون بصرف هذه الأدوية وحصرها في المستشفيات، ومن نقابتي الأطباء والصيادلة التحرك في نفس الاتجاه".
وشددت على أن "ما يجري هو موجة ذعر لا علاقة لها بالإجراءات الوقائية والصحة العامة للشعب اللبناني، ولا ضرورة لأن تصرف ما تبقى من عملة صعبة على مخزون دواء لا شيء يثبت فعاليته. فقط بضعة تجار دواء سيستفيدون من ذعر غير مبرر".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية المستهلك: فيروس كورونا لا علاج مباشر له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.