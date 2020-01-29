النشرة: الجيش يعثر على سيارة مسروقة بسهل حربتا اللبوة بالبقاع الشمالي

افادر مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​ عن "ضبط دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ ​سيارة​ من نوع "هيونداي اكسنت" لون جردوني كانت قد سرقت من منطقة زحلة في سهل حربتا ​اللبوة​ في ​البقاع الشمالي​، ونقلتها الى احد المراكز العسكرية".

هذا وكان الجيش قد عزز من دورياته وحواجزه في البقاع الشمالي على خلفية سرقة السيارة ما دفع من السارقين الى ركنها في السهل والفرار منها.