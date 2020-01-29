افادر مراسل النشرة في البقاع عن "ضبط دورية من مخابرات الجيش اللبناني سيارة من نوع "هيونداي اكسنت" لون جردوني كانت قد سرقت من منطقة زحلة في سهل حربتا اللبوة في البقاع الشمالي، ونقلتها الى احد المراكز العسكرية".
هذا وكان الجيش قد عزز من دورياته وحواجزه في البقاع الشمالي على خلفية سرقة السيارة ما دفع من السارقين الى ركنها في السهل والفرار منها.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش يعثر على سيارة مسروقة بسهل حربتا اللبوة بالبقاع الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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