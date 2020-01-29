حزب البعث: المقاومة ضرورة حتمية لمواجهة العدو ومشاريعه وصفقاته

رأى الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان نعمان شلق، أن صفقة القرن "بدأت منذ تم التآمر على فلسطين، معتبراً أنها ولدت ميتة وهي أساسا عمرها أكثر من قرن والمهللين والمطبلين لها لا يريدون أي نوع من أنواع الوحدة في هذا المشرق".
وأشار خلال حديث صحفي إلى أن "ما أعلنه ترامب بدأت مقدماته بالتآمر العربي على قضية فلسطين منذ ما قبل النكبة وصولاً إلى النكبة وقيام هذا الكيان الغاصب الذي نؤمن أنه إلى زوال لأنه"
ولفت شلق إلى أن "الصراع مع العدو يصل إلى مراحل انتصارات قد لا تكون نهائية، وهناك قيادات دفعت أثمانا باهظة أبرزها الزعيم أنطون سعاده الذي عرف أن الحياة وقفة عزّ وستبقى كذلك".
واعتبر أن المواجهة الفعلية لهذه المشاريع الاستعمارية ، تكون بـ"التلاحم بين كل القوى المقاومة، والحل لا يكون إلا بالمقاومة والتصدي لأعداء الداخل الذين يشغلهم عدو الخارج ووكيله المتمثل بالكيان الصهيوني الغاصب".
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