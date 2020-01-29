تجمع امام السفارة السويسرية بلبنان للمطالبة باستعادة الاموال الموجودة في المصارف السويسرية

يتجمع عدد من ​المحتجين​ امام ​السفارة السويسرية​ في ​لبنان​، للـ"مطالبة باستعادة الاموال المنهوبة والموجودة في ​المصارف​ السويسرية، وفتح تحقيق سريع وشامل للحسابات المصرفية التابعة لسياسيين في لبنان في الخارج".

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