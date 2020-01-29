النشرة: التنظيم الشعبي الناصري نظم مسيرة سيارة في صيدا رفضا لصفقة القرن

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان "​التنظيم الشعبي الناصري​"، نظم ​مسيرة​ ​سيارة​ رفضا ل​صفقة القرن​ الاميركية انطلقت من ساحة "الشهداء" في المدينة، وجابت شوارعها وهي ترفع الاعلام الفلسطينية ورايات التنظيم على ان تنتهي عند تقاطع ايليا.

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