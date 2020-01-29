وكالة سلامة الطيران الأوروبية تلغي حظرالطيران في الأجواء الإيرانية والعراقية

أشارت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، الى أن "جلسة مجموعة ​الاتحاد الأوروبي​ المتكاملة لتقييم مخاطر الطيران، إجتمعت في 28 من الشهر الجاري، لتقييم آخر البيانات المتعلقة بسلامة الرحلات التجارية فوق ​العراق​ و​إيران​، وخلصت إلى سحب التوصيات الصادرة بتاريخي 8 و11 من الشهر، بتجنب كافة أنواع الطيران فوق الأجواء العراقية والإيرانية، كإجراء احترازي".

وكانت ​طائرة​ ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، أسقطت ب​صاروخ​ إيراني عن طريق الخطأ، فجر يوم 8 كانون الثاني، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في ​طهران​، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع العشرات.