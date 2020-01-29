وكالة سلامة الطيران الأوروبية تلغي حظرالطيران في الأجواء الإيرانية والعراقية

أشارت وكالة سلامة الطيران الأوروبية، الى أن "جلسة مجموعة الاتحاد الأوروبي المتكاملة لتقييم مخاطر الطيران، إجتمعت في 28 من الشهر الجاري، لتقييم آخر البيانات المتعلقة بسلامة الرحلات التجارية فوق العراق وإيران، وخلصت إلى سحب التوصيات الصادرة بتاريخي 8 و11 من الشهر، بتجنب كافة أنواع الطيران فوق الأجواء العراقية والإيرانية، كإجراء احترازي".
وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، فجر يوم 8 كانون الثاني، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع العشرات.
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