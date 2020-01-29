الخارجية الكويتية: لدولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية

أشادت ​وزارة الخارجية​ الكويتية بالمساعي الأميركية لحل ​القضية الفلسطينية​. وأشارت الى أن "الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحدود عام 1967 وبدولة عاصمتها ​القدس الشرقية​". إضغط للمزيد

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