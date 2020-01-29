البرلمان الاوروبي يصادق بغالبية كبيرة على اتفاق بريكست

صادق ​البرلمان الاوروبي​ بغالبية كبيرة على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي "بريكست". ووافق النواب الاوروبيون على الاتفاق ب621 صوتا ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت. وهذه هي المرحلة الرئيسية الاخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف على الاستفتاء حول بريكست.

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