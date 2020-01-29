الأسطول الأميركي الخامس: نراقب الحادثة البحرية قبالة سواحل إمارة الشارقة

افادت ​قناة العربية​ عن "ورود تقارير عن ​اندلاع حريق​ على متن إحدى ​السفن​ قبالة سواحل إمارة ​الشارقة​ في ​الامارات​"، مشيرة الى ان الأسطول الأميركي الخامس افاد انه بقوم بمراقبة الحادثة البحرية". إضغط للمزيد

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