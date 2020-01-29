رئيس مجلس الأمن الدولي: ننتظر اعتماد قرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا

أعلن مندوب ​فيتنام​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ دانغ دين كوي، الذي يرأس ​مجلس الأمن الدولي​، أنه بـ"انتظار اعتماد سريع لقرار يعزز نتائج قمة ​برلين​ بشأن ​ليبيا​"، موضحاً أن "المشاورات لا تزال جارية، ويتم ممارسة العمل بسرعة، وجرى إعادة جدولة الاجتماع ليوم غد".

هذا وأعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، في وقت سابق أن "بلاده تواصل العمل على اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي، يثبت مبادئ تسوية النزاع في ليبيا، التي اعتمدت في برلين، بتاريخ 19 كانون الثاني الحالي.