رئيس مجلس الأمن الدولي: ننتظر اعتماد قرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا

أعلن مندوب فيتنام الدائم لدى الأمم المتحدة دانغ دين كوي، الذي يرأس مجلس الأمن الدولي، أنه بـ"انتظار اعتماد سريع لقرار يعزز نتائج قمة برلين بشأن ليبيا"، موضحاً أن "المشاورات لا تزال جارية، ويتم ممارسة العمل بسرعة، وجرى إعادة جدولة الاجتماع ليوم غد".
هذا وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في وقت سابق أن "بلاده تواصل العمل على اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي، يثبت مبادئ تسوية النزاع في ليبيا، التي اعتمدت في برلين، بتاريخ 19 كانون الثاني الحالي.
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