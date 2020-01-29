الجيش الاسرائيلي: هبوط مروحية عسكرية بمنطقة يهودا بسبب خلل فني

افاد الناطق باسم ​الجيش الاسرائيلي​ افيخاي أدرعي عن "هبوط ​مروحية​ عسكرية قبل قليل في منطقة ​يهودا​ و​السامرة​ بسبب خلل فني حيث يقوم طاقم تقني بمعالجة الخلل في الميدان". إضغط للمزيد

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