أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ، موضوع تفشي فيروس كورونا الجديد، وأنه يعمل عن قرب من الصين لمعالجة هذه الأزمة.
وأشار ترامب في مؤتمر صحفي إلى "أننا منخرطون جدا معهم الآن في هذا الفيروس الذي ينتشر، نحن نعمل عن كثب، وتحدثت مع الرئيس شي، ونعمل عن قرب مع الصين".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نعمل عن قرب مع الصين لمواجهة فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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