ترامب: نعمل عن قرب مع الصين لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه ناقش مع نظيره ​الصين​ي ​شي جين بينغ​، موضوع تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد، وأنه يعمل عن قرب من الصين لمعالجة هذه ​الأزمة​.

وأشار ترامب في ​مؤتمر​ صحفي إلى "أننا منخرطون جدا معهم الآن في هذا الفيروس الذي ينتشر، نحن نعمل عن كثب، وتحدثت مع الرئيس شي، ونعمل عن قرب مع الصين".