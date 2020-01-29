بوتين يصدر عفوا عن الإسرائيلية المسجونة لدى روسيا

أقدم الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، على التوقيع على مرسوم عفو عن الشابة الإسرائيلية، نعاما يسسخار، التي أدينت بتهمة تهريب ​المخدرات​ في ​روسيا​.

وأتى قرار العفو الذي تم نشره على موقع ​الكرملين​، أنه "بناءً على مبادئ الإنسانية، قررت العفو عن نعاما يسسخار من مواليد 1993، التي أدينت في 11 أكتوبر من عام 2019 من قبل ​محكمة​ مدينة كيمكي التابعة لمنطقة ​موسكو​، ويتم الإعفاء عنها من عقوبة ​السجن​".

تجدر الإشارة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ من يوم توقيعه، أي ابتداء من اليوم.