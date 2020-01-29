بوتين يصدر عفوا عن الإسرائيلية المسجونة لدى روسيا

أقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على التوقيع على مرسوم عفو عن الشابة الإسرائيلية، نعاما يسسخار، التي أدينت بتهمة تهريب المخدرات في روسيا.
وأتى قرار العفو الذي تم نشره على موقع الكرملين، أنه "بناءً على مبادئ الإنسانية، قررت العفو عن نعاما يسسخار من مواليد 1993، التي أدينت في 11 أكتوبر من عام 2019 من قبل محكمة مدينة كيمكي التابعة لمنطقة موسكو، ويتم الإعفاء عنها من عقوبة السجن".
تجدر الإشارة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ من يوم توقيعه، أي ابتداء من اليوم.
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