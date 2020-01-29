خارجية روسيا: هولندا تفتعل فضيحة بضم نائب غير مرغوب فيه لزيارة روسيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، في بيان أن "الجانب الهولندي سعى متعمدا لافتعال فضيحة، بضم نائب غير مرغوب فيه لزيارة ​روسيا​ ضمن وفد برلماني، على الرغم من التحذيرات الروسية"، موضحة ان "هولندا تسعى لافتعال فضيحة بدلا من المناقشة البناءة لسبل تصويب العلاقات الروسية الهولندية والقضايا الدولية على جدول الأعمال".

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