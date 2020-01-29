عمليات التجارة البحرية البريطاني: تلقينا تقارير عن احتراق ناقلة نفط في الإمارات

أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني عن "تلقيه ​تقارير​ عن احتراق ​ناقلة نفط​ شمال غربي إمارة ​الشارقة​ في ​الإمارات​". إضغط للمزيد

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