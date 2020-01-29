الخارجية المغربية: سندرس بتريث تفاصيل خطة السلام الأميركية

أعلنت ​وزارة الخارجية المغربية​، أنها ستدرس بـ"تريث" ​تفاصيل​ خطة ​السلام​ بين ​إسرائيل​ وفلسطين، التي طرحها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أمس في ​واشنطن​.

وأعلن وزير الخارجية المغربي ​ناصر بوريطة​، أن "المملكة تقدر جهود واشنطن، ونحن نأمل بديناميكية بناء السلام في ​الشرق الأوسط​"، مشيراً إلى أن "المغرب سيدرس بتريث تفاصيل خطة السلام الأميركية، كما ندعو لحوار بناء من أجل إقرار السلام".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة باسم "​صفقة القرن​".