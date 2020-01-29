الخارجية المغربية: سندرس بتريث تفاصيل خطة السلام الأميركية

أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أنها ستدرس بـ"تريث" تفاصيل خطة السلام بين إسرائيل وفلسطين، التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس في واشنطن.
وأعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن "المملكة تقدر جهود واشنطن، ونحن نأمل بديناميكية بناء السلام في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "المغرب سيدرس بتريث تفاصيل خطة السلام الأميركية، كما ندعو لحوار بناء من أجل إقرار السلام".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، خطته لتسوية القضية الفلسطينية-الإسرائيلية المعروفة باسم "صفقة القرن".
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