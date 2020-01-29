نقلت وكالة "أسوشيتد برس"عن تقرير سري للأمم المتحدة، تعرض الخوادم الإلكترونية للمنظمة في فيينا للقرصنة العام الماضي، والقرصنة استهدفت قاعدة بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة، كما استهدفت معلومات بشأن تقارير المنظمة عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وأشار التقرير، الى ان "القرصنة جرت وفق عملية معقدة لا تقف وراءها سوى دول كبيرة".
وأكد التقرير ان "الدول التي تشملها تحقيقات مكتب حقوق الإنسان قد تكون ضالعة في القرصنة".
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير سري للأمم المتحدة: تمت قرصنة قاعدة بيانات مكتب حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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